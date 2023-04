Lazio, le ultime fiammate di Milinkovic: la missione rinnovo è fallita

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finalmente il ritorno del Sergente. Milinkovic-Savic Sembrava svanito, ma a Monza ha ribadito che c'è ancora, che può dare ancora tanto del suo talento in campo. Prima del derby ci avevano pensato Tare e Kezman, suo agente, a dargli la giusta spinta per reagire a quelle (seppur sottili) critiche, poi la liberazione nel match di domenica e la speranza che sia una nuova rinascita per lui, o che almeno sia tornato quello a cui i laziali sono stati piacevolmente abituati da sempre.

Come riporta la rassegna di Radiosei, ora nel mirino c'è il match contro la Juve, ma quelle parole nel post partita all U-Power Stadium hanno in sottofondo delle note di addio: "Se il mio futuro dipende dalla Champions? Non voglio parlarne. A fine stagione si vedrà". La realtà appare amara per il popolo biancoceleste: nel 2024 Sergej vedrà il suo contratto scadere, Lotito ha perso le speranze del rinnovo e il serbo aspetterà l'estate per valutare le offerte. Testa bassa e lavorare fino al 4 giugno ad Empoli, per regalare il sogno Champions a quei laziali che l'hanno sempre acclamato. Poi, con grande probabilità, i saluti.