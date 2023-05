Lazio-Lecce: biancocelesti infallibili con le neopromosse, ma...

RASSEGNA STAMPA - La Lazio per rispondere alle critiche e uscire dal momento di crisi, il Lecce per trovare punti fondamentali in zona salvezza. Questa sera sarà battaglia allo stadio Olimpico tra due squadre che si giocano una bella fetta di questo finale di stagione. Obiettivi diversi ma stessa voglia di vittoria per entrambe le squadre. I biancocelesti affrontano un'altra neopromossa. I numeri sono dalla parte della Lazio che ha perso solo due delle ultime 34 sfide con squadre che arrivano dalla Serie B (28 le vittorie e 4 pareggi). Entrambe le sconfitte però sono arrivate contro i salentini, tutte e due per 2-1 (la prima nel luglio 2020 e la seconda all’andata di questo campionato). Nelle ultime 15 sfide all'Olimpico contro i pugliesi, la Prima Squadra della Capitale ha totalizzato 10 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta. Stasera vincere potrebbe risultare fondamentale in chiave Champions. I 40 mila dell'Olimpico sono pronti alla battaglia.