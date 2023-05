Lazio- Lecce, impennata nelle ultime ore: quanti tifosi all’Olimpico

Fonte: Fabrizio Parascani

Stasera alle 20:45 la Lazio riceve il Lecce. Immobile e compagni hanno bisogno di punti per il piazzamento Champions. I tifosi anche questa stasera spingeranno i ragazzi di Sarri per cercare di ottenere i tre punti. Come raccolto dalla nostra redazione, ci saranno 43 mila spettatori compresi 1600 tifosi salentini. La cornice sarà quella delle grandi occasioni. Anche questa sera i tifosi biancocelesti non faranno mancare il supporto ai propri beniamini.

