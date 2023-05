Lazio - Lecce, la Nord al fianco di Milinkovic: lo striscione prima del match - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Sergej Milimkovic Savic non sta vivendo una stagione brillantissima. Il centrocampista serbo ha iniziato il campionato alla grande, ma dopo il Mondiale si è acceso più a intermittenza. Il numero 21 biancoceleste ha così attirato qualche malumore e qualche critica in più rispetto al solito. Il calciatore se ne era già lamentato dopo la rete con il Monza, ma è stata la gara con il Milan a riaccendere la polemica. Il mancato fallo su Theo Hernandez in occasione del 2-0 rossonero non è andato giù a parte della tifoseria. Sergej ha risposto con un post facendo incetta di like, anche perché Milinkovic è un vero e proprio beniamino della tifoseria. La Curva Nord ha voluto omaggiare e sostenere il giocatore. Prima del match con il Lecce è stato esposto lo striscione: "Milinkovic la Nord è con te". Applausi da tutto lo stadio per il calciatore che, visibilmente emozionato, è andato sotto il settore a ringraziare il cuore del tifo biancoceleste. Immancabile si è alzato il coro Sergio Sergio per caricare ancora di più il calciatore.