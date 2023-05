Lazio - Lecce, Luis Alberto: "Sono un altro calciatore ora. Dobbiamo tornare quelli di prima"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

A pochi passi da Lazio - Lecce, direttamente dalla pancia dell'Olimpico dove sono attesi 43.000 tifosi, è intervenuto Luis Alberto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Sono pesanti queste sconfitte, dobbiamo pensare a noi e questi tre punti devono rimanere qui all'Olimpico per continuare quel che abbiamo creato in questi due anni perché lo meritiamo. Questo il Luis Alberto più forte di sempre? Non so se è il più forte, ma sicuro il più continuo, sono un altro calciatore mentalmente, ho trovato questa continuità senza palla, l'equilibrio mentale era necessario per me e per la squadra. Luis Alberto nel ruolo di play? Credo che sarà un ruolo dove finirò a giocare negli ultimi anni per caratteristica, sicuramente, ma mi sento giovane e spero il più tardi possibile".

A Sky Sport lo spagnolo ha aggiunto: "Ci è mancata personalità nel gioco, cattiveria nel difendere. Adesso però pensiamo solo al Lecce. Siamo ancora in una buona posizione e tutto dipende da noi. Oggi c'è una delle quattro finali che mancano e non si può sbagliare ancora. Io regista? Non lo abbiamo mai provato, ma so che lo posso fare. Se c'è bisogno per caratteristiche ci sarò io a giocare lì. C'è Marcos Antonio e in panchina c'è Bertini".

Il Mago è intervenuto anche ai microfoni di Dazn: "Dobbiamo tornare a essere noi, quelli di prima il Milan, una partita in cui comunque abbiamo fatto noi la partita. Era la terza gara della settimana, alle 3 del pomeriggio, col caldo: è stata determinate da due palle, altrimenti sarebbe finita 0-0 e sarebbe stata anche un po' noiosa per tutti".