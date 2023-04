Lazio, lo spoiler di Sarri: Pedro resta. E quel bonus da versare alla Roma...

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Nessuno se lo aspettava. Sembrava una domanda come le altre in una conferenza come le altre e invece Maurizio Sarri ha lanciato lo spoiler sul futuro di Pedro. Il canarino alla Lazio sta bene e vive insieme al resto della squadra l'obiettivo e il sogno di agguantare la Champions. Come riporta la rassegna di Radiosei, il suo rinnovo verrà ufficializzato soltanto dopo il 30 giugno, alla conclusione del contratto firmato nell’estate del 2021, ma si aspetterà fino a luglio per far sì che non si debba versare il bonus accordato con la Roma, un accordo privato che prese il giocatore al momento dell'addio a Trigoria.

Pedro si rivela ogni volta uno dei migliori acquisti degli ultimi anni, una risorsa non giovanissima ma che fa proprio dell'esperienza la sua forza più devastante. Gol, assist, prestazioni eccellenti, l'ultimo tiro messo a segno proprio contro il Monza. Ha sempre affrontato i derby a testa alta, con carisma e cattiveria, senza alcun tentennamento pensando al suo passato. Quello forse, stando a vedere come è sceso in campo negli ultimi derby, non gli è proprio mai passato di mente. La paura di perderlo c'era ma Sarri ha rassicurato tutti. Pedro resta.