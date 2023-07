Lazio, lo staff subito sul campo: ricognizione allo Zandegiacomo - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Scesi dal pullman e subito al campo. Lo staff di Sarri non ha aspettato un secondo, si è diretto immediatamente allo Zandegiacomo per sondare il terreno di gioco dopo la brutta esperienza dello scorso anno. Ianni e Picchioni in prima linea, poi seguiti dal resto dei collaboratori. Non solo il campo principale, i collaboratori del mister hanno testato anche il terreno adiacente, dove di solito viene svolto il riscaldamento del gruppo. Giudizio positivo, ora si può iniziare.

