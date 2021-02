Lazio, Lotito a Formello: fissati i premi scudetto e anti-Bayern

Un incontro caloroso quello di ieri a Formello tra il presidente della Lazio Claudio Lotito, il tecnico Simone Inzaghi e i giocatori. La squadra ha riservato un'accoglienza calorosa al numero uno biancoceleste, ringraziandolo per il pagamento anticipato delle mensilità di febbraio e marzo. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Lotito (rimasto piacevolmente colpito dall'accoglienza) ha voluto concedere un ulteriore incentivo, fissando il premio scudetto e quello in caso di qualificazione contro il Bayern Monaco. Se la Lazio riuscisse a concludere il campionato in testa alla classifica i giocatori riceverebbero un bonus di 400 mila euro a testa, mentre in caso di passaggio ai quarti di finale di Champions il gruppo si spartirebbe quasi 3 milioni. Squadra contenta e presidente soddisfatto del trend recente, in particolare della vittoria contro l'Atalanta: alla vigilia della partita c'era stata la sua visita al centro sportivo con un discorso motivazionale. E il giorno successivo i giocatori hanno risposto sul campo surclassando la squadra di Gasperini.

