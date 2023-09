Lazio, Lotito a Formello incita i suoi: "Siamo una grande squadra"

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Claudio Lotito carica la squadra per la trasferta di Torino. Il presidente biancoceleste è stato ieri a Formello per incitare Immobile e compagni alla vigilia della sfida con la Juventus. Una sfida che è un tabù visto che le aquile non vincono allo Stadium dal 2017 e i precedenti sono tutti a favore della Vecchia Signora. Il patron vuole lo stesso spirito ammirato al Maradona contro il Napoli. Lotito, come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, ha detto che la Lazio è una grande squadra e bisogna dimostrarlo sempre sul campo. Non c'è più tempo per i passi falsi come quelli con Lecce e Genoa. La sosta non deve aver tolto smalto e grinta alla squadra che deve dimostrare ancora una volta tutto il proprio valore.