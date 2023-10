Lazio, Lotito a Formello prima della Fiorentina: cosa ha detto alla squadra

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il momento è delicato in casa Lazio e dopo la debacle in Champions League contro il Feyenoord è il momento di rituffarsi in campionato per risalire ancora in classifica. Il match con la Fiorentina rappresenta una ghiotta occasione per ridurre ancora le distanze dalla zona Europa e per azzerare quasi definitivamente la partenza disastrosa con zero punti nelle prime due partite.

Anche il presidente Lotito è consapevole delle difficoltà che sta attraversando la squadra, ragion per cui ha deciso di fare tappa a Formello prima della partita contro la viola. Secondo quanto riportato dal "Corriere dello Sport" il patron ha voluto parlare ai giocatori prima dell’ultima seduta di allenamento richiamandoli alle proprie responsabilità. Il tutto però in maniera leggera in modo tale non appesantire il clima. Una raccomandazione piuttosto serena per cercare di ripartire insieme e dare una svolta ad una stagione ancora tutta da scrivere.