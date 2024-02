Lazio, Lotito a Prime Video: "Sarri è intossicato di calcio. Oggi squadra e tifosi possono..."

TUTTOmercatoWEB.com

A poche ore dal fischio d'inizio di Lazio-Bayern Monaco, è intervenuto ai microfoni di Prime Video il presidente della Lazio, Claudio Lotito al fianco di suoi ex giocatori come Klose e Oddo. Il patron biancoceleste ha parlato del passato, del presente e del futuro di una squadra che, con l'aiuto di giocatori e tifosi a detta sua è destinata a crescere ancora:

"Sicuramente Maurizio (Sarri, ndr) è un maestro di calcio. Io lo definisco un intossicato di calcio, lo vive con passione e trepidazione. Ogni tanto sparisce per andare a vedere partite o immagini. Io ritengo che questa squadra non ha avuto risultati conformi solo con squadre inferiori, con quelle di livello ha sempre fatto bene. L'agonismo, il furore di gruppo... sono gli ingredienti per rendere grande la Lazio. Klose rappresenta un pezzo importante di questo club, ha investito in questa squadra quando nessuno ci credeva. Oddo sa che quando sono arrivato la situazione era particolare, oggi è un mondo diverso grazie allo sforzo della società e dei giocatori che hanno permesso di fare investimenti futuri".

TIFOSI - "Oggi ci sono 60.000 paganti, la nostra media è di 46.000: questo è un grande traguardo. La gente ha capito la grandezza di un progetto che gli darà speranza anche per il futuro. Vogliamo dargli grandi soffisfazione, è anche grazie a loro che riusciamo a far crescere la squadra. Loro sono e sono stati i protagonisti, come i giocatori che con il supporto del pubblico possono andare oltre le loro potenzialità".

TELEFONI - "Quanti telefoni ho con me stasera? Ne ho due oggi, ho ancora quelli con i segnali di fumo. Non sono tecnologico, mi serve solo per ricevere telefonate, dev'essere un mezzo di comunicazione veloce. Oggi, tra l'altro, ho anche altri ruoli istituzionali e quindi devo portare avanti una linea valoriale, anche la tifoserie ha cambiato il proprio atteggiamento e vede il calcio in maniera diversa".