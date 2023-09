Lazio, Lotito a Sky: "Tifosi? Sono motivo d'orgoglio. Mi auguro che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il presidente Claudio Lotito è intervenuto ai microfoni di SkySport nel pre gara di Lazio-Atletico Madrid: "Io penso che la squadra abbia tutte le potenzialità per poter competere, però lo deve dimostrare sul campo perché uno non si può beare delle proprie capacità. Le capacità vanno messe al sistema e devono essere trasformate in risultati. Mi auguro che la squadra prenda coscienza dei propri mezzi, delle proprie convinzioni e abbia all'interno la capacità di ritrovare l'umiltà, la determinazione, lo spirito di gruppo e la certezza di poter competere con tutti e di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati"

"Se è mancata umiltà a inizio stagione? Quando uno cambia diversi giocatori, si alterano quegli equilibri all'interno dello spogliatoio. Mi auguro che si stia ricreando, quella corrente elettrica interna e quell’alchimia che è il segreto dello spogliatoio. Perché oltre le potenzialità tecniche, serve la concentrazione per poter raggiungere i propri obiettivi. Il nostro obiettivo? Giocare partita dopo partita, sapendo di non essere primi ma nemmeno gli ultimi. Se ci dovessimo mettere a vedere i risultati della scorsa stagione: l’inter è arrivata in finale e noi l’abbiamo battuta, il Milan è arrivato in semifinale e l'abbiamo battuto, il Napoli che ha vinto lo scudetto lo abbiamo battuto e la Roma in finale di Europa League l'abbiamo battuta. Idem la Fiorentina in finale di Conference League. Alfieri diceva 'Volli, fortissimamente volli' dobbiamo essere consapevoli dei nostri mezzi e assumere una posizione sul campo che rappresenti questi valori"

"Tifosi? Io penso che la loro presenza sia fondamentale, sia per lo stimolo psicologico ma anche per responsabilizzare i giocatori che scendono in campo sapendo che devono far piacere e soddisfare le aspirazioni di cinquantamila persone che li seguono ovunque anche, e soprattutto, in trasferta. Sono motivo di orgoglio, significa che ci hanno dato fiducia. Una fiducia creata attraverso fatti concreti e non parole, attraverso un'azione di risanamento della società, attraverso un'organizzazione efficiente, attraverso un centro sportivo all'avanguardia. Soprattutto, attraverso dei risultati sportivi che stanno iniziando a dare un senso agli investimenti della società"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE