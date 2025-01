Lazio, Lotito anticipa il ritorno a Roma: a Formello per caricare la squadra

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio tra poche ore scenderà in campo nel derby della Capitale contro la Roma, nella partita delle partite e lo farà in un momento delicato della stagione che la vede avanti di 15 punti rispetto agli avversari, ma anche con le risorse limitate a causa di alcuni infortuni. Proprio per questa ragione e per mostrare la propria vicinanza ai giocatori, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha deciso di anticipare il suo ritorno nella Capitale da Cortina, per recarsi a Formello prima della partenza per l'Olimpico e caricare la squadra.