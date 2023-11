Lazio | Lotito carica la squadra prima della partenza: la richiesta del patron

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Non è la prima volta, non sarà l'ultima. Nella giornata di ieri, il presidente Claudio Lotito ha dato la sua carica alla squadra, portando motivazione al gruppo con l'obiettivo di partire col piede giusto oggi contro la Salernitana. Un club che, per ovvie ragioni, non può essere considerato "come tutti gli altri". È una sua creatura, l'ha riportato lui in A dopo averlo prelevato nel 2011 a seguito del fallimento societario. Poi, ottenuta la promozione nella massima serie è stato costretto a venderlo per l'impossibilità di essere comproprietario di due squadre nella stessa categoria. Insomma, c'è indubbiamente un pizzico di motivazione in più.

Ma il patron, lasciando da parte il passato, vuole ancor di più un cambio di marcia da parte della sua Lazio. In estate ha investito tanto, riferisce Corriere dello Sport, rimettendo sul mercato i milioni incassati dalla cessione di Milinkovic. Ha creato una rosa più lunga ed equilibrata, con giocatori adatti allo stile del tecnico. Ora. dopo una partenza complicata, si aspetta di raccogliere i frutti: mai più passi falsi come quelli della prima metà di stagione, a partire dalle due sconfitte di fila contro Lecce e Genoa. Dopo esser stato un avversario, ora il calendario può diventare un alleato dei biancocelesti, a condizione però che la squadra sia concentrata sull'obiettivo ed eviti a tutti i costi nuovi inciampi. C'è l'opportunità di rimettersi in carreggiata: la risalita può partire da Salerno.

