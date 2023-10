Lazio | Lotito: "Champions fondamentale. Su Castellanos e Greenwood..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Claudio Lotito è intervenuto sulle pagine de Il Corriere della Sera parlando del Taty Castellanos. La prestazione dell'argentino contro l'Atalanta ha fatto impazzire i tifosi della Lazio e anche il patron biancoceleste. Il presidente ha raccontato di aver acquistato la punta dopo averlo individuato alla talent room. Castellanos è piaciuto a tutti ed è stato avallato da Sarri con Lotito che ha fatto la trattativa in prima persona. Il Taty è piaciuto anche per l'aquila tatuata sul corpo interpretata da Lotito e dal giocatore come un segno del destino. Sulla concorrenza con Immobile, il presidente è tranquillo: «Era desideroso di affermarsi, si è inserito bene e non sta creando un dualismo negativo con Immobile, ma uno propositivo».

Lazio, Lotito e l'importanza della Champions. E su Greenwood

La Lazio ha investito 101 milioni questo grazie alla partecipazione alla Champions League che ha permesso di acquistare dei cotitolari. Secondo il patron è fondamentale bissare la partecipazione per migliorare i conti e avere maggiori libertà. Non è finita perché Lotito racconta anche di come volesse acquistare un altro attaccante, Greenwood che è poi finito al Getafe, ma che l'operazione non è andata in porto perché in Italia il mercato ha chiuso alle 20 mentre all'estero a mezzanotte o addirittura giorni dopo. Operazione attaccante rimandata a gennaio? Non rimane che attendere.