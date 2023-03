Lazio, Lotito: "Con me il risultato è assicurato. Uniti possiamo vincere..."

TUTTOmercatoWEB.com

Ieri sera il Lazio Club Quirinale ha organizzato una cena alla quale hanno partecipato Manuel Lazzari, Ivan Provedel e Casale. Non solo, all'evento era presente anche il presidente della Lazio Claudio Lotito che così ha commentato ai microfoni di Lazio Style Channel: “L’unione fa la forza. Noi se stiamo uniti porteremo sempre a casa dei risultati in tutti i campi. Avere tanta gente, come voi, che tifa Lazio e che crede nei nostri valori e partecipa con passione autentica è un valore aggiunto. Stimola la società a far meglio e i giocatori a scendere in campo non solo per loro, ma anche per i tifosi come voi che ci mettono la passione e l’orgoglio di dire: ‘Io sono laziale’. Questo noi lo dobbiamo portare anche nella vita quotidiana. Noi vogliamo che sia la società calcistica sia la politica siano al servizio della gente. Il calcio al di là del divertimento e dell’aspetto economico deve attenzionare una serie di problemi per il grosso poter mediatico e di coinvolgere le persone che ha. E deve anche dare soluzioni attraverso il connubio tra persone, calcio e politica. Noi vogliamo esprimere le nostre posizioni come nel calcio anche nella vita civile e quotidiana, per far sì che questa nostra nazione cresca ed elimini tutte le distorsioni che ci sono state e ci sono. La battuta è: ‘Con Lotito il risultato è garantito’. Forza Lazio!”.