Lazio, Lotito e la battuta su Juve-Inter: la Procura Federale archivia il caso

«Era una battuta fatta in un contesto più ampio. Se avessi avuto sentore di qualche cosa di singolare o non regolare avrei fatto certamente una denuncia». Come sottolinea Il Tempo, Claudio Lotito avrebbe spiegato così la sua posizione durante l’interrogatorio dello scorso 13 luglio davanti agli ispettori federali. La Procura FIGC aveva aperto un fascicolo in seguito all'intervista rilasciata dal patron biancoceleste a La Repubblica in data 26 aprile. La frase "l'avete vista tutta" pronunciata dal presidente su Juventus - Inter aveva portato gli ispettori a indagare. I fatti e le spiegazioni di Lotito sono stati più che sufficienti per chiudere la vicenda con un'archiviazione e smontare un presunto caso. Proseguono, sempre secondo il quotidiano, le indagini sulla vicenda Zarate, su cui la giustizia si era più volta pronunciata. Gli ispettori, dopo aver ascoltato Lotito, hanno chiesto gli atti al Tribunale di Roma. Se ne saprà di più nelle prossime settimane.

