Lazio | Lotito evita Formello, con Sarri solo al telefono. E ora pretende una risposta

RASSEGNA STAMPA - Lotito ha alzato il telefono. Contenuto top secret del colloquio con Sarri, il presidente s'è fatto relazionare ma la gestione del rapporto con lo spogliatoio è stata affidata a tecnico e ds. Mossa saggia, è stato scelto il basso profilo per chiudere e "silenziare" una settimana turbolenta. Bisognerà capire che effetto avranno avuto i confronti consumati nei giorni scorsi tra gruppo, dirigenza e allenatore. Come riporta Corriere dello Sport, Lotito non s'è visto a Formello come di solito accade nel giorno di vigilia. Chiedere conto dei risultati nell'imminenza di una partita sarebbe stata una scelta controproducente, con il rischio di aumentare le tensioni anziché stemperarle. Le parole sono già troppe, ora resta il campo per rispondere e provare a tirarsi fuori da una stagione piena di alti e bassi. Nella lista dei convocati non figurano Zaccagni e Patric, ancora convalescenti, e Rovella, squalificato.

La Lazio insegue un’altra svolta, l'ennesima stagionale. Deve ricostruire di nuovo il proprio cammino, parzialmente raddrizzato tra dicembre e gennaio, quando aveva infilato cinque vittorie di fila, compreso il derby di Coppa Italia. Se il Cagliari cerca punti pesanti per la salvezza, Sarri ha bisogno di non perdere contatto con il quarto o quinto posto. Può essere un bivio Champions, una tappa in grado di orientare il campionato, soprattutto nel caso in cui non centrasse un risultato positivo. Con la sconfitta di Bergamo, Mau è scivolato a meno cinque dall'Atalanta, mercoledì gli ottavi di Champions contro il Bayern sembrano una montagna quasi impossibile da scalare, poi ci sarà un tris di confronti diretti con Bologna, Torino e Fiorentina. Si compirà il destino della Lazio, oggi può esser già la giornata decisiva.

