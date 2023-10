Lazio | Lotito gongola: "Ora cosa dicono del mercato?"

Gol e assist per Castellanos, ma anche una buona prova di Guendouzi, Rovella e Isaksen contro l'Atalanta fanno esultare il patron che...

RASSEGNA STAMPA - Claudio Lotito si gode più di tutti il successo contro l'Atalanta. I nuovi arrivati sono stati assoluti protagonisti con un Valentin Castellanos sugli scudi. Un gol e un assist per l'argentino che ha conquistato i tifosi biancocelesti lottando su ogni pallone e decidendo anche il match. Una prova importantissima quella del numero 19 biancoceleste che il presidente si coccola. Appena acquistato il patron lo aveva definito un fenomeno e ora vede sul campo i frutti dell'investimento fatto in estate. Lotito ieri, come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, rispondeva al telefono in spagnolo con Hola ed era veramente orgoglioso dei nuovi, non solo di Castellanos. Sulle pagine de il quotidiano ha detto: «Adesso cosa dicono del mercato? Non solo del Taty. Avete visto Guendouzi, Rovella, Isaksen che partita hanno fatto?». La vittoria di ieri è stata anche la sua.