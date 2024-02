Lazio, Lotito ha parlato alla squadra: con l'Atalanta la chance è unica

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - È il giorno del big match con l’Atalanta, la Lazio è volata ieri a Bergamo dopo la rifinitura e attende impaziente il fischio d’inizio oggi alle 18. Una gara che porta con sé non solo tre punti, ma una chance imperdibile tenendo anche conto del calendario delle prossime settimane. La classifica parla chiaro: Dea quarta e biancocelesti sesti, solo due i passi le separano. L’obiettivo è sorpassare Gasperini e riaffacciarsi in zona Champions. Una partita fisica in cui la squadra di Sarri dovrà tenere botta, senza mai abbassare la guardia. Le assenze e il vuoto offensivo hanno un peso non indifferente dal punto di vista mentale, ma l’occasione di questo pomeriggio è troppo importante per lasciarsi condizionare. Un’altra vigilia in silenzio per il tecnico toscano, ma a caricare e motivare i suoi ragazzi ci ha pensato Lotito. Ieri a Formello, riporta il Corriere dello Sport, il presidente ha palesato le sue richieste: vuole il colpaccio. Per un momento ha abbandonato le vesti del padre di famiglia, nessuna rassicurazione: ha suonato la carica e ricordato che ogni gratificazione va sempre meritata.

