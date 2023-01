Lazio, Lotito incontra la squadra: non è andato giù il ko a Lecce

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Un altro allenamento iniziato un’ora dopo. Dopo il confronto di ieri, avvenuto in palestra con Sarri, oggi è stato il turno del presidente Lotito, arrivato a Formello per un colloquio con la squadra che ha preceduto la seduta pomeridiana, scattata alle 16 e non alle 15 come da programma. Il patron biancoceleste ha chiesto spiegazioni sull'atteggiamento dei calciatori nel secondo tempo di Lecce e l'ha spronata a ripartire subito dalla partita di domenica con l'Empoli. La corsa Champions non permette altre frenate. Il ko al Via del Mare ha fatto male anche per modalità e atteggiamento alla ripresa del campionato. Ci si aspettava un altro tipo di approccio al 2023. Lotito non ha fatto nulla per nasconderlo oggi a Formello.

