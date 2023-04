Lazio, Lotito parla alla squadra e rassicura tutti sul caso plusvalenze

Fonte: Il Messaggero

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - La settimana della Lazio è stata abbastanza turbolenta. La perquisizione a Formello della Guardia di Finanza per degli accertamenti su alcune trattative di mercato non è stato il massimo per i giocatori. I biancocelesti hanno preparato il big match di questa sera contro la Juventus in un clima sereno all'interno, ma turbolento all'esterno. A riportare la pace ci ha pensato Claudio Lotito che ha voluto ribadire alla squadra la propria innocenza. Come riporta Il Messaggero, il patron ieri ha fatto visita alla squadra tranquillizzando tutti: "Perché non ho nulla da nascondere, la nostra è una casa di cristallo". Il gruppo è con il presidente, libero di pensare solo a questioni di campo.