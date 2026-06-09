Lazio, Lotito in pole per comprare la Reggina: ecco la situazione
Lotito più di tutti. Il presidente della Lazio è in procinto di acquistare la Reggina: come riportato da Alfredo Pedullà, oggi a Roma c'è stato un incontro, garante Cannizzaro nuovo Sindaco di Reggio, con il coinvolgimento del patron biancoceleste. Superato Matt Rizzetta, da tempo interessato al club. La sua ultima offerta era stata accettata sabato scorso da Ballarino: ora aspettava solo le carte del preaccordo. Da ieri, invece, l'imprenditore italo-americano non ha avuto più novità, ma solo silenzio. Per questo in mattinata ha cercato di mettersi in contatto con l’attuale azionista di maggioranza della società, presentando anche un'altra proposta da 2,5 milioni di euro. Ma era già troppo tardi. Lotito ormai è in prima linea, salvo clamorosi colpi di scena. Come sottolinea lo stesso Alfredo Pedullà, nell'organigramma della nuova Reggina potrebbe entrare Manolo Bucci, ex Valmontone.