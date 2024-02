Lazio, Lotito ribadisce: "Non c'era la necessità di fare acquisti"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Continua a far rumore quanto accaduto in casa Lazio nell'ultimo giorno di mercato. La trattativa prima conclusa, poi saltata con Kent ha acceso gli animi di una piazza abituata a non vedere nessun volto nuovo nel mercato invernale. All'interno del club si è era d'accordo sul non sferrare colpi non vagliati con attenzione o nell'ultimo giorno. In virtù di questo, lo stesso Sarri non si è stupito del mancato arrivo dell'inglese. Ai microfoni de Il Messaggero, Lotito ha provato a mettere un punto sulla questione: "Non c'era la necessità di fare acquisti, ma c'è stato proposto un profilo nell'ultimo giorno e abbiamo tentato di farlo". Operazione portata avanti con successo fino al ripensamento dell'ultimo minuto dello stesso Kent. Il patron ha ricostruito la vicenda: la Lazio aveva fatto tutto, poi il ripensamento del ragazzo all'ultimo minuto. Ma non c'è rammarico nel presidente biancoceleste: "A Formello deve starci chi è contento".

