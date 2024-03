Lazio | Lotito, Sarri e quei "no" che hanno diviso: il retroscena

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Che il mercato abbia diviso in estate Lotito e Sarri è un dato di fatto. Presidente e tecnico sono finiti in collisione: Sarri aveva chiesto acquisti che permettessero al club di fare il salto (Berardi e Zielinski). Lotito, ancora oggi, rivendica i tentativi fatti per provare a comprarli. Per l'attaccante del Sassuolo la valutazione era 35 milioni e il giocatore stesso aveva altri obiettivi, aspettava la Juventus. D'altra parte, riporta Corriere dello Sport, il patron non s'è mai nascosto, considerando spropositato il prezzo fissato dal club per un giocatore di 29 anni. Decisivo anche il no di Berardi, passato inosservato. Per Zielinski il Napoli aveva chiesto la stessa cifra; 35 milioni per un giocatore in scadenza. In più, in quel caso, Lotito aveva dovuto prendere atto della richiesta d'ingaggio del centrocampista polacco, 4,5 milioni.

"Fosse per me farei spendere anche un miliardo e mezzo sul mercato", la battuta di Sarri. "Il mercato? Ognuno deve prendersi le sue responsabilità. Ho chiesto A e mi hanno fatto scegliere tra C e D", le sue parole a Firenze. Per "A" ha sempre inteso Berardi e Zielinski, Lotito era riuscito ad accontentarlo su Pellegrini, chiesto insistentemente dopo il rodaggio di sei mesi: non è mai diventato un contitolare. Di slogan ne ha offerti anche Lotito, il primo fra tutti "ho speso 101 milioni". I diversi punti di vista sul mercato e "frecciatine" a distanza: le stagione delle schermaglie è finita ieri, quando è stato ufficialmente risolto il contratto di Sarri.

