Lazio, Lotito: "Società in vendita? Non basterebbero neanche..."

RASSEGNA STAMPA - Sono giorni bollenti in casa Lazio. Le voci di malumori a Formello si sono alternate con insistenza, fino a essere smentite da un comunicato ufficiale diffuso dalla società nella serata di ieri. A ribadire la massima serenità è stato anche il presidente Claudio Lotito che, intervenendo ai microfoni del Messaggero, ha sottolineato come non c'è alcuna possibilità che Sarri lasci la Lazio nè dando le dimissioni, nè sotto licenziamento. E non solo. Il patron biancoceleste ha smentito anche ogni voce che riguardava una possibile cessione della società. Non sono arrivate offerte da 600 milioni, come qualcuno sosteneva, e comunque tale cifra non sarebbe bastata per accontentare Lotito. Infine, il tema delle dichiarazioni si è spostato sulla figura di Angelo Fabiani: non ancora ufficiale come d.s., ma che potrebbe diventarlo a mercato terminato.