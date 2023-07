Lazio, Lotito sull'addio di Tare: "Vi spiego come è andata realmente"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Tempo per la Lazio sempre meno, ha ammesso Lotito nell'intervista che ha concesso al Corriere dello Sport. E adesso non può contare nemmeno sull'aiuto di un diesse come Tare. Ma secondo il presidente biancoceleste non è un problema. E comunque la decisione non è dipesa da lui. Lotito afferma di non aver mandato via Tare, ma che è stato il direttore sportivo ad andarsene. Il patron si è detto dispiaciuto sul piano personale, anche se il diesse lo ha chiamato per dirgli che era riconoscente nei suoi confronti. Per quanto riguarda le divergenze tra Tare e Sarri, Lotito spiega che è dovuto intervenire tre volte per riportare la calma. La prima ha sgridato la squadra, la seconda ha chiarito delle cose con l’allenatore e infine ha detto a Igli che avrebbe dovuto farsi andare bene quello che aveva deciso lui.