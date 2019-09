Lazio, Lotito sull'iniziativa Plastic Free: "Fa piacere essere i primi, tuteliamo la salute"

Non solo derby. Intervenuto sulle frequenze di Radio Italia, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha presentato l'iniziativa "Una squadra Plastic Free", con la quale la Lazio tutta si impegna a non utilizzare più le bottiglie in plastica per l'acqua e a sostituirle con quelle in alluminio, per tutelare l'ambiente e la salute: "Non utilizzeremo più bottiglie di plastica bensì bottiglie di alluminio, sia per tutelare l'ambiente sia per i nostri calciatori e per la loro salute. Vogliamo riportare in auge i vecchi sistemi. Non sta a me fare considerazioni di carattere sanitario, ma è sotto gli occhi di tutti che la plastica crei delle microparticelle che possono essere nefaste per l'organismo. Ci fa piacere essere primi in questa iniziativa. Spesso la Lazio è arrivata prima in tante cose, ma a noi questo non interessa".

LE CANZONI PREFERITE DEL PRESIDENTE LOTITO - "Io sono legato alle tradizione e soprattutto - senza fare alcuna retorica - alla storia della Lazio. Amo le canzoni di Battisti, che connotano la nostra tradizione laziale. Canzoni che ancora oggi allo stadio vengono intonate".

