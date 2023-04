Lazio, Lotito valuta il futuro dei giovani: ecco i destini di Cancellieri e Romero

TUTTOmercatoWEB.com

Giovani e di talento, ma c'è chi è più pronto ad affrontare già la vita con l'aquila sul petto e chi ha ancora bisogno di accumulare esperienza: stiamo parlando di Matteo Cancellieri e Luka Romero. Come riporta la rassegna di Radiosei, il primo ha giocato poco e si è confermato un esterno dal piede caldo. Ma, come già si sapeva, ha bisogno di giocare con continuità e di mostrare le sue doti all'Europeo di categoria. Con tutta probabilità andrà in prestito.

Per quanto riguarda Romero, la via del rinnovo ora è più tortuosa: per Lotito la commissione del suo agente (5 milioni) è decisamente troppo alta e potrebbe essere il motivo per cui l'argentino dovrà dire addio alla Lazio.