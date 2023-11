Lazio, Luis Alberto a Sky: "I tifosi non si meritano questo. Dobbiamo giocare..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

È tempo di Champions League. La Lazio si prepara ad affrontare il Celtic di Brendan Rodgers. Nel pre partita del match è intervenuto Luis Alberto ai microfoni di SkySport. Ecco le sue parole riguardo alla sfida dell'Olimpico: "Oggi dobbiamo dare una risposta ed entrare in campo con un'altra voglia. Questa è la competizione più bella che c'è, oggi abbiamo la possibilità di andare agli ottavi. Dobbiamo avere un'altra faccia per tutta la nostra gente che non si merita quanto è successo sabato".

"Motivazioni differenti? Ogni competizione è diversa, bisogna sempre giocare con la testa in ogni partita. Se non stiamo al 100% non vinciamo con nessuno. Sarebbe bellissimo per me segnare oggi visto che è anche il compleanno di mia mamma. Ma la cosa più importante rimangono i tre punti".