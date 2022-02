Lazio, Luis Alberto: "Bologna fondamentale per avvicinare la zona Champions"

LAZIO BOLOGNA MATCH PROGRAM - Alla vigilia della sfida tra Lazio e Bologna, la società biancoceleste ha pubblicato il match program. All'interno c'è l'intervista a Luis Alberto che è anche l'uomo copertina dell'inserto. Ecco le sue parole:

Arriva il Bologna: che partita ti aspetti?

"Sarà una gara difficile, come dimostra anche la loro vittoria all'andata, e soprattutto importante perché ci sono in palio tre punti fondamentali per provare ad avvicinare la zona Champions, visto lo scontro diretto tra Atalanta e Juventus".



Sei uno specialista nei calci piazzati, proprio come lo era Mihajlovic: è stato fonte di ispirazione?

"Purtroppo l'ho visto giocare poco, ma ha sempre avuto un piede speciale, migliore del mio. Tutti i laziali hanno un bel ricordo di Sinisa, come lui lo ha del suo periodo in biancoceleste. Ha un carattere forte ed è una grande persona, che ha saputo reagire e sconfiggere la leucemia".



Due gol al Bologna, il primo nel febbraio 2020 prima della pandemia: ricordi ancora quel giorno?

"Sì, lo ricordo molto bene. Era un momento speciale per noi, fu bellissimo festeggiare quel gol insieme a tutti i tifosi. Spero che si possa tornare presto a giocare con gli stadi pieni".