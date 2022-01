Lazio, Luis Alberto e i dissapori a San Siro: futuro in bilico

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, LA RIPRESA: LUIS ALBERTO COI TITOLARI, MA IN PALESTRA... FORMELLO - Ripresa al Fersini per la Lazio. I titolari anti-Inter in palestra, gli altri in campo per la seduta tecnica, saltata da Luis Alberto (ieri entrato nel secondo tempo) e dall'infortunato Acerbi (problema al flessore della coscia sinistra). Akpa Akpro... FORMELLO - Ripresa al Fersini per la Lazio. I titolari anti-Inter in palestra, gli altri in campo per la seduta tecnica, saltata da Luis Alberto (ieri entrato nel secondo tempo) e dall'infortunato Acerbi (problema al flessore della coscia sinistra). Akpa Akpro... WEBTV INTER-LAZIO 2-1 | IL COMMENTO DI ZAPPULLA DAL MEAZZA: "LAZIO CORAGGIOSA..." La Lazio perde con l'Inter 2-1. Il commento a caldo del direttore Alessandro Zappulla nella rubrica dei 60 secondi. Il video direttamente dallo stadio Meazza di Milano: CLICCA QUI PER I SESSANTA SECONDI DI ZAPPULLA O SCORRI A FINE ARTICOLO La Lazio perde con l'Inter 2-1. Il commento a caldo del direttore Alessandro Zappulla nella rubrica dei 60 secondi. Il video direttamente dallo stadio Meazza di Milano: CLICCA QUI PER I SESSANTA SECONDI DI ZAPPULLA O SCORRI A FINE ARTICOLO VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, PRIORITÀ ALLA DIFESA: LUIZ FELIPE E KAMENOVIC I PRIMI NODI DA SCIOGLIERE Che la Lazio abbia qualche problema a livello difensivo non è una novità, anche se la vita si sta decisamente complicando per il reparto arretrato negli ultimi tempi. Come sottolinea l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, il mercato di gennaio... Che la Lazio abbia qualche problema a livello difensivo non è una novità, anche se la vita si sta decisamente complicando per il reparto arretrato negli ultimi tempi. Come sottolinea l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, il mercato di gennaio...