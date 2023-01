Lazio, Luis Alberto è il vero acquisto. Ora è un 10 "totale", Sarri non lo toglie più

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Mercato fermo, ma il vero acquisto si chiama Luis Alberto. La Lazio rischiava di perderlo. Il numero 10, sepolte le tentazioni di rientrare subito nella Liga, si è riacceso. Ha ripreso a correre, ritrovando la fiducia che Sarri gli concedeva a intermittenza. Nella pancia dell'Olimpico, dopo gli ottavi di Coppa Italia, l'allenatore ha certificato il suo recupero: "Giocatore totale. Non ci fa mancare niente". Luis Alberto, riporta la rassegna stampa di Radiosei, non ha incantato coi suoi colpi magici, ma è rimasto dentro la partita, si è messo al servizio della squadra, ha rincorso e difeso come chiede l'allenatore. Alla fine, 12,4 chilometri percorsi dietro ai 12,5 di Felipe Anderson e ai 13,4 di Cataldi.

Sarri non ha mai avuto pregiudizi nei suoi confronti, dipendeva dallo spagnolo sposare o meno il progetto tecnico, garantendo continuità e disponibilità. Il suo agente aveva apertamente chiesto la cessione. A metà ottobre, l'incontro con Tare. L'ultimo mese era stato tormentatissimo. Dopo le vacanze, il chiarimento con Sarri: "Dopo la sosta, ho parlato con il mister e abbiamo chiarito tutto. Non siamo i migliori amici, ma il rapporto è normale. Il mio desiderio è finire la carriera in Spagna. Ho parlato con il Cadice, perché è la squadra del mio cuore, il presidente è un amico, il direttore un fratello. Ho ancora due anni e mezzo di contratto qui e mi hanno detto che in questo momento la mia cessione è impossibile". Ecco la chiave. Il Cadice non aveva il budget e le possibilità di acquistarlo, la Lazio ha detto no al prestito a fine dicembre. Tre di fila da titolare, non succedeva da settembre. Ora deve solo proseguire. Sarri non lo toglierà più.

TORNA ALLA HOMEPAGE