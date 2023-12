Lazio | Luis Alberto-Immobile, coppia in crisi. E lo spagnolo si sfoga in campo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Luis Alberto e Immobile, la coppia perfetta per assist e gol. Alla squadra di oggi mancano proprio i loro colpi, a Madrid sono apparsi tutt'altro che ben collegati nelle giocate. E la reazione, soprattutto dello spagnolo, non è tardata: come riporta Corriere dello Sport, il Mago era agitato, stizzito, dopo alcune conclusioni sballate si è irritato. Dopo una cavalcata a sinistra ha servito il pallone dentro l'area, la traiettoria ha raggiunto Ciro che ha colpito al volo, mandando il pallone fuori. Luis ha tirato un calcione contro un cartellone pubblicitario. Sfoghi che - neanche a dirlo - non sono piaciuti a gran parte dei compagni. Le difficoltà della Lazio di segnare hanno creato nervosismo in tanti.

Una cosa è certa: Luis e Ciro non riescono a trovare come ai bei tempi. Al massimo del potenziale sono due top player invidiatissimi. Per risolvere la crisi del gol servirebbe riaverli entrambi scintillanti, ispirati. Luis ha servito un solo assist a Immobile, contro il Lecce alla prima giornata. Da quel momento in poi, l'asse è rimasto incompiuto. Eppure il Mago era partito benissimo: tra agosto e ottobre è stato vero trascinatore, un vicecapitano esemplare. L'ultimo colpo contro il Sassuolo, da allora non s'è più visto il miglior Luis. A Madrid Sarri ne ha parlato, tessendo le lodi del centrocampista ex Barcellona: "Luis per noi è importantissimo". Impulsi e scariche di adrenalina devono diventare, ora, carica positiva.

