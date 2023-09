Lazio | Luis Alberto, la promessa ai tifosi e il confronto a Formello: il retroscena

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Serve una magia per uscire dalla crisi. E per riuscirci al Maradona la Lazio non potrà far a meno della bacchetta di Luis Alberto. Il tormentato rinnovo è ormai cosa fatta: da lunedì il prolungamento sarà effettivo con un balzo a oltre 4 milioni di ingaggio alle spalle solamente di capitan Immobile. Lo spagnolo ora è davvero un punto fermo, sia per il tecnico che per i compagni. Adesso però servirà il suo estro pe raddrizzare un inizio molto difficile. Di fronte però ci sarà l'ostacolo peggiore: il Napoli campione d'Italia in carica è partito con due vittorie e sarà contrastabile solo con un Magio al massimo della condizione. In sei trasferte, riporta Il Messaggero, Luis ha vinto una sola volta e soprattutto non ha mai segnato e né fornito assist: una rarità da quando è in Italia. I partenopei sono la big che l'ex Liverpool soffre di più. Il Mago ha promesso una reazione domenica ai tifosi in curva Nord e lo ha ribadito nei confronto di mercoledì a Formello. Per questo Sarri gli riaffiderà le chiavi del centrocampo.

