Lazio, Luis Alberto leader e capitano: a caccia di un nuovo record

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Giocate di alta qualità, invenzioni degne di un mago, ma soprattutto carisma e tanta, tanta corsa. Se questo è il Luis Alberto 'sarriano', vi prego non fermatelo più. E' una vera gioia per gli occhi. Anche in una partita drastica per i suoi compagni, è lui la luce, il faro in mezzo al campo, che offre speranza in una notte buia. Dopo la giocata di Napoli, ecco il bis di Torino. Riceve, punta la porta e lascia partire una parabola a girare che si infila sotto al sette. Il momento della gioia e del sogno rimonta. Svanito in pochi minuti tra le urla indirizzate ai compagni, Casale e Marusic, troppo leggeri nella marcatura di Vlahovic.

Un leader a caccia di un nuovo record

Si arrabbia e dimostra di tenere a questa maglia, ne diventa leader e, al momento dell'uscita di Immobile, anche capitano. Non ha più limiti questo 'Diez'. Ha raggiunto quella maturità del grandissimo calciatore, in grado di caricarsi la squadra sulle spalle nelle difficoltà, assumendosi la responsabilità di esserne il condottiero. Il gol di ieri, come riporta Il Corriere dello Sport, vale la 100° partecipazione a una rete con la maglia della Lazio (44 gol e 56 assist). In questa stagione supererà il record lasciato da Milinkovic a quota 101. Non ha più limiti e da vero campione, ha alleggerito l'eredità lasciatagli dall'ex compagno, sfruttando l'occasione per diventare 'unico'.

E ora è pronto a stupire la Spagna!

Arriva al momento giusto, quindi, la sfida contro l'Atletico Madrid. Luis Alberto è pronto ad affrontare i suoi connazionali e nella testa, è inevitabile, un pensiero è più forte degli altri: la Nazionale. La doppia sfida contro i Colchoneros, infatti, è la sua grande occasione per mostrare agli spagnoli quanto vale. La chance per far vedere a tutta la nazione che nella Lazio c'è un giocatore in grado di vestire, con stile, qualità ed eleganza, la maglia delle 'Furie Rosse'. L'Atletico arriva al momento giusto: Luis vuole continuare a stupire, stavolta ancora di più.