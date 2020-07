Lazio, Luis Alberto: "Nessuno ci metta in discussione, noi non molliamo"

Il ko di Lecce brucia ancora, ma la Lazio vuole già voltare pagina provando a dare il tutto per tutto per la volata finale. E' quanto si evince anche dalle parole di Luis Alberto che attraverso il proprio profilo Instagram ha suonato la carica a tutto l'ambiente sulle orme di quanto scritto da Acerbi nel pomeriggio: "Nessuno può mettere in discussione questa squadra. Siamo dispiaciuti per il risultato ma non si molla mai. Il percorso fatto è stato difficile da raggiungere e continueremo fino alla fine".

