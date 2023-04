Lazio, Luis Alberto: "Non ci aspettavamo questo risultato. Ora..." - FOTO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La sconfitta contro il Torino ha portato con sé polemiche e delusione: tra un risultato per certi versi inaspettato e delle decisioni arbitrali per lo meno contestabili. Dal Paradiso la Lazio torna con i piedi per terra ma, come scritto da Luis Alberto sul proprio profilo Instagram, questo stop deve solo aumentare la voglia di lottare e combattere per nuove vittorie: "Non è il risultato che ci aspettavamo, ma dobbiamo continuare a lottare. Grazie ai nostri tifosi per il loro sostegno dal primo all'ultimo minuto. Insieme siamo più forti. Avanti Lazio".