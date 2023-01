Lazio, Luis Alberto può rimanere fino a giugno: l'unico pericolo...

Lo spagnolo, dopo la buona prestazione con l'Empoli, sembra essersi ripreso la scena. Su di lui, però, attenzione a quello che...

RASSEGNA STAMPA - Alla fine al centro della situazione c'è sempre lui: Luis Alberto. In casa Lazio gli alti e bassi dello spagnolo non sono più una novità. Il Mago sembra essere sempre a un passo dall'andare via per poi rimanere e dare il suo contributo. E' successo anche in questo 2023: out a Lecce per infortunio è sceso in campo in modo ottimo contro l'Empoli, è apparso sorridente alla cena di lunedì per festeggiare i 123 anni della Lazio, ha affermato di voler vincere un'altra coppa.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei nel mercato non si può mai dire ma la sensazione è che lo spagnolo rimarrà in biancoceleste almeno fino alla fine della stagione, così come Milinkovic. Il Cadice non ha le potenzialità economiche per prenderlo, Lotito chiede 20 milioni, e l'unico altro club in grado di poter soddisfare le richiesta del patron può essere l'Atletico Madrid, ora ai ferri corti con Simeone. Il club spagnolo, che ha ceduto in prestito Joao Felix per 11 milioni, potrebbe accendere il mercato, ma solo con un'offerta cash.