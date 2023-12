Lazio, Luis Alberto: Sarri deve ritrovare la magia

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha bisogno di ritrovare il vero Luis Alberto. Lo spagnolo si è reso protagonista di un inizio di stagione caratterizzato da una partenza a razzo, poi anche per il Mago la luce ha iniziato a fare intermittenza. Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport l'ultima rete dello spagnolo risale allo scorso ottobre, con il Sassuolo, il primo dei due assist stagionali addirittura al 20 agosto in casa del Lecce, un assist che per l'unica volta in stagione ha permesso a Ciro Immobile di andare in gol su azione, l'altro è quello che ha mandato in rete Provedel contro l'Atletico Madrid.

Un calo di rendimento, e un pizzico di nervosismo, che contro l'Inter gli sono costati anche la panchina. Il tecnico a motivato la scelta come tecnica, un'infiammazione agli adduttori non gli permette di allenarsi al meglio, al Civitas Metropolitano però l'insofferenza del numero 10 in campo era ben visibile. Il primo obiettivo di mister Sarri è recuperare lo spagnolo, le sue giocate sono troppo importanti per il cambio di rotta che Lazio deve necessariamente fare.