Lazio, Luis Alberto - Sarri: tregua fino al termine della stagione

Tanti sorrisi, la rete della vittoria e la volontà di iniziare un nuovo capitolo. Luis Alberto è stato il protagonista dell'amichevole vinta in rimonta dalla Lazio sul Galatasaray. Alla fine del match è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio evidentemente soddisfatto il Mago senza però accennare a quello che sarà il futuro. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei Sarri sarebbe pronto a sacrificarlo sul mercato, allo stesso modo ha assicurato al patron Lotito e al ds Tare che in caso di permanenza è disposto a gestirlo purché lo spagnolo rispetti le decisioni e si comporti in modo irreprensibile.

Intanto le voci attorno a un suo ritorno in Spagna si moltiplicano e su Luis ci sarebbero Atletico Madrid, Siviglia, Valencia e Villarreal. I Colchoneros sarebbero gli unici in questo momento a garantire alla Lazio i 20 milioni, anche 18, richiesti dalla società. Da Formello per ora tutto tace, il futuro è ancora tutto da scrivere e non è detto che il Mago non possa continuare a illuminare con la maglia della Lazio.