Lazio, Luis Alberto: "Stasera non potevamo perdere. Ora dipendiamo solo da..."

Fonte: S.S.Lazio

Terminata Lazio - Sassuolo si spengono i riflettori sul prato dell'Olimpico, ma la pancia dello stadio rimane ancora per un po' carica di adrenalina per la vittoria dei biancocelesti. Tra i migliori in campo di questa sera c'è senza dubbio Luis Alberto, intercettato dai mircofoni di Lazio Style Radio: "Ero un po’ stanco ma mi hanno aiutato tutti, abbiamo corso e l’importante è che abbiamo vinto. Penso sia normale in un campionato avere alti e bassi. Oggi i primi 25 minuti sono stati i migliori del campionato, poi anche per meriti del Sassuolo abbiamo dovuto difendere tanto. Avevamo pressione mentale, sapevamo che non si poteva perdere stasera. Stiamo giocando tanto, ma questa era una partita fondamentale. Da due anni c’è un progetto nuovo, c’è fiducia. Oggi era fondamentale vincere, sia per noi che per il popolo laziale. Mancano 5 partite e dipendiamo da noi stessi”.