Lazio, Luka Romero ai saluti: "Un onore indossare questa maglia" - VIDEO

Luca Romero saluta la Lazio. L'argentino approda al Milan, a parametro zero, con cui ha siglato un accordo fino al 2027. Prima di indossare la maglia rossonera l'ex biancoceleste ha voluto con un messaggio social salutare il club e i tifosi: "Voglio ringraziare il club, i suoi tifosi che mi hanno sempre dimostrato stima e affetto e tutti coloro che mi hanno aiutato a crescere come professionista e come persona, sia dentro che fuori dal campo. Grazie Lazio, è stato un onore indossare questa maglia".