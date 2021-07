Lazio, Lulic ai tifosi: "Non ho avuto la possibilità di continuare a lottare con voi" - FOTO

Scaduto il contratto che lo legava alla Lazio, per Senad Lulic è arrivato il momento dei saluti. Il capitano biancoceleste ha rivolto un messaggio ai tifosi tramite il proprio profilo Instagram. Di seguito, le parole con cui ha ripercorso gli anni vissuti nella Capitale, oltre a spiegare il motivo dell'addio: "Cari laziali, è arrivato il momento di salutarci, di dirci arriverderci dopo 10 bellissimi anni e 371 presenze vissute con l’aquila sul petto, con tutto me stesso. Dopo tanti successi, e indimenticabili ricordi, lascerò la Lazio perche’ non ho avuto la possibilità di continuare a giocare e lottare insieme a voi. Non tutti i sogni sono senza fine e non tutti i sogni dipendono solo dai nostri desideri. Le speranze e le volontà, a volte, da sole non bastano. Lascerò tanti amici e tante belle persone che ho conosciuto in questo decennio biancoceleste. Ringrazio la società Lazio e il presidente Lotito per l’opportunità che mi e’ stata data: indossare questa maglia speciale lungo 10 anni. Un grazie molto speciale lo rivolgo a tutti i tifosi della Lazio, sappiate che vi porterò per sempre nel mio cuore. Evochero’, nel mio futuro, ogni giorno vissuto insieme a voi. Eternamente vostro, Senad".

Pubblicato 30/06

