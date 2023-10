Lazio, lungo stop per Casale: ecco quando tornerà a disposizione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Piove sul bagnato a Formello. Dopo il crollo nella notte europea di Rotterdam, la Lazio perde anche il suo difensore titolare. Venerdì Nicolò Casale, dopo aver accusato dei dolori negli ultimi minuti contro il Feyenoord, si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso/medio grado a carico dell'adduttore destro. Tradotto il centrale ha accusato un infortunio che, come riporta il Corriere dello Sport, rischia di tenerlo lontano dai campi almeno per un mese. Brutte notizie per Maurizio Sarri. Il tecnico fino alla prossima sosta si ritroverà con i soli Romagnoli, Patric e Gila a disposizione, nella speranza di non dover andare incontro a nessun altro imprevisto. In questa situazione diverrà fondamentale la gestione dei singoli, la necessità di non sprecare energie o non sottoporli a sforzi che possano portare poi a ulteriori problematiche.

QUANTE PARTITE SALTERÀ - Casale spera di tornare arruolabile in vista della ripresa. L'obiettivo attuale è quello di giocare il prossimo 25 novembre contro la Salernitana o tre giorni dopo nella sfida dell'Olimpico contro il Celtic. Se le cose dovessero andare secondo il tabellino di marcia, allora il numero di partite saltate resterebbe fermo a quattro. Oltre alla sfida di domani contro la Fiorentina, infatti, il difensore non rientrerà tra i convocati neanche nelle uscite contro Bologna, Feyenoord e, soprattutto, la Roma. Casale salterà uno spezzone fondamentale della stagione biancoceleste, un momento in cui sarebbe stato decisivo l'apporto di tutti.

UNA CHANCE PER GILA - A beneficiare di questa situazione sarà sicuramente Mario Gila. Lo spagnolo fino a oggi ha atteso la sua occasione, senza mai essere chiamato in causa. L'infortunio del compagno lo rende un elemento indispensabile. Sarà a lui che Sarri si affiderà nei momenti in cui bisognerà gestire i due titolari ed evitare di incappare in nuovi infortuni. L'ex Real Madrid ha finalmente la sua chance per dimostrare che in questa Lazio può ritagliarsi un ruolo importante, starà a lui trasformare la teoria in pratica quando ne avrà l'occasione.