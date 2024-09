Lazio, Mandas scalpita e insidia Provedel: chi sarà il titolare?

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - In una Lazio in cui tutto sta cambiando, rischia di sgretolarsi anche una delle poche certezze rimaste. Si tratta di Ivan Provedel, considerato titolare inamovibile fino all’inizio di questa stagione ma nelle prime tre giornate non ha brillato a livello di prestazioni, soprattutto col Milan, e ora non si esclude che le gerarchie possano cambiare. Il biancoceleste ha avuto un calo che ha portato anche a un confronto tra il ds Fabiani e i preparatori, la speranza è che possa tornare a essere decisivo.

Nel frattempo, scrive La Gazzetta dello Sport, c’è Mandas che scalpita, impaziente di fare il suo debutto stagionale. Nella passata stagione ha dato ampie rassicurazioni, è stata una rivelazione e ora punta a diventare un titolare. Non è detto che debba attendere la sfida di Europa League con la Dinamo Kiev a Amburgo, seguendo il piano stabilito all’inizio, per fare il suo esordio. Se le cose dovessero proseguire così c’è la possibilità che il greco possa sorpassare nelle gerarchie il portiere friulano e essere schierato anche in campionato, diventando così il suo co-titolare e non più il secondo.

