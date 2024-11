Lazio, Marusic a LSC: "Siamo entrati con la voglia di vincere. Pedro può giocare..."

La Lazio continua a vincere anche in Europa e conquista altri tre punti fondamentali che le valgono la vetta della classifica...

WEBTV MOVIOLA | LAZIO - PORTO, DA RIVEDERE KABAKOV: GLI EPISODI DEL MATCH Prova di forza e orgoglio per la Lazio che supera il Porto 2-1 conquistando in solitaria a punteggio pieno la testa del maxi girone di Europa League. È stato il primo incrocio dei biancocelesti con l'esperto Georgi Kabakov. Una direzione non impeccabile dal... Prova di forza e orgoglio per la Lazio che supera il Porto 2-1 conquistando in solitaria a punteggio pieno la testa del maxi girone di Europa League. È stato il primo incrocio dei biancocelesti con l'esperto Georgi Kabakov. Una direzione non impeccabile dal... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | ER FAINA: "MALDINI OBIETTIVO PER GENNAIO!" CALCIOMERCATO LAZIO - Tra le sorprese di questo inizio di stagione, nonché una delle poche note liete del Monza, c'è senza ombra di dubbio Daniel Maldini. Figlio d'arte e reduce dall'esordio con la Nazionale italiana, il trequartista era... CALCIOMERCATO LAZIO - Tra le sorprese di questo inizio di stagione, nonché una delle poche note liete del Monza, c'è senza ombra di dubbio Daniel Maldini. Figlio d'arte e reduce dall'esordio con la Nazionale italiana, il trequartista era...