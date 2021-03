Lazio, Marusic e Acerbi instancabili: presenti nella Top10 di chilometri percorsi in Champions League

Archiviata la pratica Crotone, la Lazio torna in campo mercoledì 17 marzo alle 21. I biancocelesti faranno visita alla corazzata Bayern Monaco nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il risultato dell'andata non lascia grandi speranze di passaggio del turno alla Lazio, ma Inzaghi si affiderà ai suoi uomini migliori per onorare la competizione e dare il massimo in una sfida prestigiosa come quella dell'Allianz Arena. Il mister della Lazio potrà contare ancora una volta su due delle pedine più importanti di questa stagione. Il primo è Francesco Acerbi che si sta confermando uno dei migliori centrali del nostro campionato. Il secondo è, invece, Adam Marusic che ha trovato, per la prima volta da quando è arrivato nella Capitale, continuità di rendimento e soprattutto stabilità fisica. I due sono presenti nella Top10 dei calciatori che hanno percorso più chilometri in questa edizione della Champions League. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, entrambi non hanno saltato nemmeno un minuto dei 7 impegni della Lazio in questa competizione. In Champions, Marusic ha macinato 74580 chilometri. Meglio di lui Acerbi, Kramer (Borussia Monchengladbach), Neuhaus (Borussia Monchengladbach), Zaidu (Porto), Sergio Oliveira (Porto), Mbemba (Porto), Koke (Atletico Madrid) e Morata (Juventus).