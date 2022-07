Lazio, Maximiano - Provedel: sarà lotta per la titolarità

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio continua a lavorare sul mercato. La società è più che mai attiva per regalare a Maurizio Sarri una rosa competitiva a partire dalla porta. Maximiano - Provedel, sarà questo il duo che difenderà i pali biancocelesti. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei nelle idee del tecnico i due partiranno alla pari: non ci sarà un titolare e un secondo, sarà il campionato e le loro prestazioni a stabilire le gerarchie.

In linea di massima Maximiano è il candidato per acquisire la titolarità, vista anche la giovane età, anche se Provedel è un portiere in netta ascesa e i 28 anni sulla carta d'identità non pesano di certo. La lotta tra i due sarà quindi serrata anche se questo campionato, il più anomalo di sempre vista la pausa causa Mondiali tra novembre e dicembre, e i tanti impegni ravvicinati permetteranno a entrambi di potersi esprimere.