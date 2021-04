Lazio - Milan, dalla prima tripletta di Immobile al record di vittorie casalinghe: tutte le statistiche

Il monday night di Serie A vedrà Lazio e Milan sfidarsi per un importante scontro Champions. I biancocelesti non vincono all'Olimpico contro i rossoneri dal 2017, quando Immobile segnò la sua prima tripletta con l'aquila sul petto. La squadra di Inzaghi insegue il 10° successo consecutivo in casa in campionato, traguardo raggiunto dalla Lazio solo in due occasioni nella sua storia. Di seguito tutte le statistiche.

- Sono 155 i precedenti totali tra Lazio e Milan con 67 vittorie rossonere e 29 biancocelesti. 173 i gol messi a segno dai capitolini, 244 quelli dei diavoli.

- Di questi match complessivi, 87 sono stati disputati all'Olimpico con 23 vittorie della Lazio, 26 del Milan e 38 pareggi.

- Soltanto contro la Juventus la Lazio ha ottenuto più sconfitte in Serie A (82) rispetto a quelle rimediate contro i rossoneri (67).

- La Lazio è la squadra contro cui il Milan ha pareggiato più volte nella sua storia in Serie A (59).

- Il Milan ha vinto le ultime due partite di Serie A contro la Lazio, miglior striscia per i rossoneri contro i biancocelesti dal 2009 (tre in quell'occasione).

- La Lazio non tiene la porta inviolata contro il Milan in Serie A dal febbraio 2012 (2-0): da allora i rossoneri hanno trovato la rete per 17 gare consecutive (1.8 di media a match).

- La Lazio non ha trovato il gol nella sfida all'Olimpico contro il Milan dello scorso campionato: non rimane a secco per due di fila contro i rossoneri in casa dal 2007 (due pareggi a reti inviolate).

- La Lazio può vincere 10 incontri casalinghi di fila in Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo esserci riuscita nel 1937 e nel 1974.

- Il Milan ha ottenuto 13 successi in trasferta finora in questo campionato: può diventare la prima squadra in assoluto a vincere 14 delle prime 16 gare esterne in una stagione di Serie A (attualmente la formazione più veloce a raggiungere i 14 successi esterni è stata l’Inter, che ha impiegato 17 gare nel 2006/07).

- Il Milan è la squadra che ha subito in percentuale più gol da corner (22%: 8 su 38) nella Serie A in corso, dall’altra parte però la Lazio è quella che ne ha segnati di meno in percentuale su sviluppi di calcio d’angolo (solo il 4%: 2 su 53).

- Ciro Immobile ha segnato 6 gol in 12 sfide contro il Milan in Serie A, incluse 2 reti nelle due sfide più recenti.

- Il bomber della Lazio ha segnato la sua prima tripletta in maglia biancoceleste proprio contro il Milan. Era settembre 2017 e all’Olimpico la squadra di Inzaghi sconfisse i rossoneri 4-1 grazie ai tre centri del bomber napoletano e al gol di Luis Alberto. Quella rimane l'ultima vittoria ottenuta dalla Lazio all'Olimpico contro il Milan.

- Franck Kessié del Milan ha segnato tre gol in sei sfide contro la Lazio in Serie A, contro nessuna formazione ha realizzato più reti nella competizione – tra queste c’è anche una doppietta, proprio al suo esordio nel massimo campionato, nell’agosto 2016 con l’Atalanta (3-4).

- Il bomber del confronto è Silvio Piola che contro i rossoneri ha realizzato ben 16 gol. Seguono Shevchenko a 13 e Boffi, Nordhal e Giordano a 9.

- Il Milan, insieme al Bologna, è la vittima preferita di Correa che ha segnato 3 gol contro di loro. Tutte le marcature hanno avuto un peso importante. Dal pareggio segnato al 94' il 25/11/2018 alla rete della passata stagione per il 2-1 finale siglata al minuto 83', passando per il tocco di esterno con cui il 24/04/2019 ha beffato Reina regalando la finale di Coppa Italia ai biancocelesti (poi vinta contro l'Atalanta all'Olimpico).

- Simone Inzaghi, subentrato a Pioli sulla panchina della Lazio, ha incontrato l’ex tecnico biancoceleste 10 volte: il bilancio è di 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte.

- Contro il Milan Inzaghi ha ottenuto in carriera 3 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte, per un totale di 12 precedenti. Pioli ha incontrato la Lazio 17 volte ottenendo 4 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte.

- L’ex tecnico della Lazio Stefano Pioli ha ottenuto due successi nelle ultime due sfide di Serie A sulla panchina del Milan contro i biancocelesti, tante vittorie quante nelle prime 13 gare da allenatore contro questa avversaria (4N, 7P).

- Contro il Milan Senad Lulic ha fatto il suo esordio con la maglia della Lazio in Serie A. Era il 9 settembre del 2011 e il bosniaco subentrò a Mauri al minuto 80’.

- Anche per Luis Alberto e Strakosha è il Milan la squadra contro cui hanno esordito in maglia biancoceleste. Il primo il 20 settembre 2016 quando al 77’ entrò al posto di Cataldi, l'albanese invece a distanza di 14 mesi dal compagno sempre a San Siro sostituendo l'indisponibile Marchetti.